Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского международного аэропорта

Открытие Зангиланского международного аэропорта в Азербайджане состоится 20 октября текущего года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым примет участие в церемонии открытия воздушной гавани.

«Ильхам Алиев попросил нас определить дату визита. После открытия Зангиланского аэропорта мы направимся в Джебраил, где состоится торжественная церемония. Соответствующая договоренность достигнута», - приводит «Анадолу» слова Эрдогана.

Он не исключил участия других лидеров в предстоящих мероприятиях в Азербайджане. «Решение за Баку», - заявил турецкий лидер.

Зангиланский международный аэропорт - второй после Физулинского аэропорт, построенный на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Его строительство началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3 тысячи метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.

Аэропорту присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.

Р.Керимов