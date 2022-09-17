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Внешняя политика 17.09.2022 19:46

Глава миссии ОДКБ заявил о приоритете политических методов снятия напряженности на азербайджано-армянской границе

ОДКБ старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Кыргызстаном и Таджикистаном мирным путем, заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-кыргызском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.

"Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", - подчеркнул он.

"Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению", - продолжил глава передовой группы миссии.

Он подчеркнул, что участники миссии стараются быть "максимально объективными". "Поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы", - добавил генерал.

13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности. Передовая группа миссии ОДКБ во главе с Сидоровым прибыла в Армению в четверг.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе двух стран прекратились вечером 14 сентября.

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Тэги: ОДКБ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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