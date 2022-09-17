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Внешняя политика 17.09.2022 20:42

Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и государственный министр Великобритании по делам Европы Лео Докерти обсудили в ходе телефонного разговора в субботу ситуацию на азербайджано-армянской границе, сообщили в МИД Азербайджана.

«Стороны обсудили напряженную ситуацию в регионе, сложившуюся в результате провокаций Армении», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов довел до внимания собеседника, что с 12 сентября 79 азербайджанских военнослужащих погибли в результате обстрелов и атак армянской стороны на позиции Вооруженных сил Азербайджана, возложив ответственность за напряженность в регионе на Армению.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что азербайджанский министр предоставил противоположной стороне информацию о несоблюдении Арменией обязательств в рамках договоренностей, достигнутых после Второй Карабахской войны 2020 года, а также о серии провокаций и препятствий, чинимых армянской стороной процессу нормализации отношений в постконфликтный период.

Глава МИД Азербайджана отметил, что режим прекращения огня в настоящее время соблюдается, подчеркнув, что для Армении важно воздержаться от провокаций и решать вопросы между двумя государствами путем переговоров. Министр довел до внимания собеседника, что «Азербайджан, как государство, продвигающее мирную повестку и проводящее восстановительные работы в регионе, заинтересован в нормализации отношений с Арменией в политико-дипломатической плоскости».

В свою очередь Докерти заявил об обеспокоенности сложившейся ситуацией и выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих. В ходе телефонного разговора он выразил удовлетворение соблюдением режима прекращения огня в настоящее время и надежду на то, что стабильность будет обеспечена, а процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - продолжен, говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего сотрудничества.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РАЗГОВОР, МИД


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