Миссия ОДКБ прибыла на границу Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ провела мониторинг обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе организации.

"Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела сегодня мониторинг обстановки на нескольких участках, прилегающих к границе с Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Как сообщил Сидоров, основная задача группы заключалась в посещении мест, где происходили непосредственные столкновения.

"Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано", - отметил он по итогам поездки.

"Участники передовой группы Миссии ОДКБ также посетили расположение одного из подразделений 102 военной базы. Командование базы ознакомило группу с порядком размещения, основными возложенными на подразделение задачами и организацией взаимодействия с органами военного управления Вооруженных Сил Республики Армения и местными администрациями", - добавили в пресс-службе ОДКБ.

13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности. Передовая группа миссии ОДКБ во главе с Сидоровым прибыла в Армению в четверг.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.