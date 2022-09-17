Миссия ОДКБ прибыла на границу Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ провела мониторинг обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе организации.
"Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела сегодня мониторинг обстановки на нескольких участках, прилегающих к границе с Азербайджаном", - говорится в сообщении.
Как сообщил Сидоров, основная задача группы заключалась в посещении мест, где происходили непосредственные столкновения.
"Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано", - отметил он по итогам поездки.
"Участники передовой группы Миссии ОДКБ также посетили расположение одного из подразделений 102 военной базы. Командование базы ознакомило группу с порядком размещения, основными возложенными на подразделение задачами и организацией взаимодействия с органами военного управления Вооруженных Сил Республики Армения и местными администрациями", - добавили в пресс-службе ОДКБ.
13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности. Передовая группа миссии ОДКБ во главе с Сидоровым прибыла в Армению в четверг.
На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.
Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского международного аэропорта
Баку и Бухарест договорились о поставках газа
SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры
Директор школы в Ирпене поблагодарила Алиева за ремонт учебного заведения
Алиев утвердил списки госорганов, которые осуществляют аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане на 40% снизилась суточная смертность от COVID-19, заболеваемость - на 8,5%
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В МЧС Кыргызстана сообщили об эвакуации свыше 5 тыс. жителей из сел Ошской области, подвергшихся обстрелу
Столица Казахстана вновь переименована в Астану
В Бишкеке заявили, что Таджикистан прекратил обстрел кыргызских сел Ошской области
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично