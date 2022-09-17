Баку передал Еревану тела 32 армянских военнослужащих

Баку в субботу передал Еревану тела 32 армянских военнослужащих, погибших в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Там отметили, что «12-14 сентября текущего года вооруженными силами Армении была совершена крупномасштабная провокация на азербайджано-армянской границе, и в результате ответных мер, принятых азербайджанской армией, противоположная сторона понесла большие потери».

«Сообщаем также, что тела 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками военной прокуратуры Азербайджанской Республики, и на них не обнаружено следов насилия. 17 сентября эти тела были переданы противоположной стороне», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время проводится осмотр других тел армянским военнослужащим, которые также будут переданы в ближайшее время.

Ранее в госкомиссии сообщали о готовности Азербайджана в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов