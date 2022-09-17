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Внешняя политика 17.09.2022 22:53

Байрамов отметил незаинтересованность Баку в обострении ситуации, заявив Жоли о системном характере провокаций Еревана

Баку не заинтересован в обострении ситуации во время проведения восстановительных работ в регионе и осуществления крупных инвестиции, возвращения внутренне перемещенных лиц, и является стороной, продвигающей процесс нормализации отношений с Армения. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов главе МИД Канады Мелани Жоли в ходе телефонного разговора в субботу. Подробности разговора приводит МИД Азербайджана.

Там отметили, что Байрамов «проинформировал собеседницу о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных территориях Азербайджана и довел до внимания противоположной стороны серьезную озабоченность азербайджанской стороны сложившейся ситуацией».

Он подчеркнул, что «целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации со стороны Армении носят системный характер, и в ходе последних провокаций погибли 79 азербайджанских военнослужащих».

Азербайджанский министр отметил, что Баку выступает за соблюдение норм и принципов международного права, поддерживая суверенитет и территориальную целостность государств и решение конфликта на основе именно этих принципов на протяжении последних 30 лет.

В свою очередь Жоли выразила обеспокоенность напряженностью в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня, обеспечения стабильности и продолжения процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность усилий по разминированию, добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАНАДА, РАЗГОВОР, МИД


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