Директор школы в Ирпене поблагодарила Алиева за ремонт учебного заведения

Директор полной средней школы номер 12 имени академика Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень Валентина Антоненко выразила благодарность президенту Азербайджана за ремонт данного учебного заведения.

«Позвольте мне выразить Вам свое искреннее приветствие и глубокое уважение. От души благодарю за Вашу доброту.

Как известно, нашей школе, носящей имя академика Зарифы Алиевой, был нанесен серьезный ущерб в ходе военных действий в Украине.

По Вашему поручению компания SOCAR Energy Ukraine на высоком уровне отремонтировала школу к новому учебному году.

Именно благодаря Вам наши ученики продолжат обучение в отремонтированных классных комнатах.

Я рада передать Вам и Вашей семье добрые пожелания наших учеников, которые испытывают огромную радость», - написала она в письме Алиеву, которое было опубликовано в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Антоненко пожелала президенту Азербайджана «всегда больших побед, крепкого здоровья, благополучия».

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