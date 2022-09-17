Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 17.09.2022 23:23

Директор школы в Ирпене поблагодарила Алиева за ремонт учебного заведения

Директор полной средней школы номер 12 имени академика Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень Валентина Антоненко выразила благодарность президенту Азербайджана за ремонт данного учебного заведения.

«Позвольте мне выразить Вам свое искреннее приветствие и глубокое уважение. От души благодарю за Вашу доброту.

Как известно, нашей школе, носящей имя академика Зарифы Алиевой, был нанесен серьезный ущерб в ходе военных действий в Украине.

По Вашему поручению компания SOCAR Energy Ukraine на высоком уровне отремонтировала школу к новому учебному году.

Именно благодаря Вам наши ученики продолжат обучение в отремонтированных классных комнатах.

Я рада передать Вам и Вашей семье добрые пожелания наших учеников, которые испытывают огромную радость», - написала она в письме Алиеву, которое было опубликовано в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Антоненко пожелала президенту Азербайджана «всегда больших побед, крепкого здоровья, благополучия».

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛА


Похожие новости


Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна Украинская "дочка" SOCAR примет участие в восстановлении школы и парка имени Зарифы Алиевой в г.Ирпень В Баку считают важным урегулирование ситуации в Украине путем переговоров в рамках ее территориальной целостности В Азербайджан эвакуировали троих несовершеннолетних, чьи родители погибли в Харькове Украинская "дочка" SOCAR предоставила машинам скорой помощи и ГСЧС Украины более 100 тонн топлива в рамках гумпомощи

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az