Аэрофлот будет летать из Москвы в Баку трижды в день

Авиакомпания "Аэрофлот" будет с конца октября выполнять рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан) три раза в день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы зимнего расписания из Москвы в Баку. С 30 октября "Аэрофлот" будет выполнять три ежедневных рейса в Баку на воздушных судах Airbus A320 и A321", - отметили в авиакомпании.

Р.Ахмедов