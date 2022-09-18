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Транспорт и связь 18.09.2022 09:00

Аэрофлот будет летать из Москвы в Баку трижды в день

Авиакомпания "Аэрофлот" будет с конца октября выполнять рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан) три раза в день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы зимнего расписания из Москвы в Баку. С 30 октября "Аэрофлот" будет выполнять три ежедневных рейса в Баку на воздушных судах Airbus A320 и A321", - отметили в авиакомпании.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЭРОФЛОТ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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