Ушел из жизни создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Народный артист РСФСР, режиссёр Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.
"Игорь Фёдорович Масленников скончался", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вопрос с похоронами сейчас решается, ими будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Масленников - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии РФ. В 1967 году он окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии "Ленфильм". В кино дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Впоследствии пробовал себя в различных жанрах. Широкую известность Масленникову принесли цикл телевизионных фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".
Байрамов отметил незаинтересованность Баку в обострении ситуации, заявив Жоли о системном характере провокаций Еревана
Баку передал Еревану тела 32 армянских военнослужащих
Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского международного аэропорта
Баку и Бухарест договорились о поставках газа
SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Токаев подписал поправки к Конституции о семилетнем президентстве в стране
Эрдоган заявил, что нацелен на вступление Турции в ШОС в 2023 году
В Кыргызстане сообщили о 129 пострадавших в ходе столкновений на границе с Таджикистаном
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично