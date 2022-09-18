В Душанбе заявили, что Таджикистан и Кыргызстан договорились прекратить огонь на границе

Таджикистан и Кыргызстан на очередном раунде переговоров в субботу вечером достигли договоренности о прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана.
"Таджикистан и Кыргызстан достигли договоренности об очередном прекращении огня. Однако ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана в этом регионе остается сложной", - говорится в сообщении.
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