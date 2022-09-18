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СНГ 18.09.2022 02:10

В Душанбе заявили, что Таджикистан и Кыргызстан договорились прекратить огонь на границе

Таджикистан и Кыргызстан на очередном раунде переговоров в субботу вечером достигли договоренности о прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"Таджикистан и Кыргызстан достигли договоренности об очередном прекращении огня. Однако ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана в этом регионе остается сложной", - говорится в сообщении.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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