В Душанбе заявили, что Таджикистан и Кыргызстан договорились прекратить огонь на границе

Таджикистан и Кыргызстан на очередном раунде переговоров в субботу вечером достигли договоренности о прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"Таджикистан и Кыргызстан достигли договоренности об очередном прекращении огня. Однако ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана в этом регионе остается сложной", - говорится в сообщении.