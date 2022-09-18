В Кыргызстане сообщили о 129 пострадавших в ходе столкновений на границе с Таджикистаном

Число пострадавших во время боестолкновений на кыргызско-таджикской границе составило 129 человек, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава Кыргызстана.

"Число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 129 человек, семеро из них отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.