Эрдоган заявил, что нацелен на вступление Турции в ШОС в 2023 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что планирует добиваться вступления своей страны в ШОС. "Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия", - пишет агентство "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».