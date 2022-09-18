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Регион 18.09.2022 02:40

Эрдоган заявил, что нацелен на вступление Турции в ШОС в 2023 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что планирует добиваться вступления своей страны в ШОС.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия", - пишет агентство "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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