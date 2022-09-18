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СНГ 18.09.2022 09:20

Ночь на кыргызско-таджикской границе прошла без нарушения договоренностей о прекращении огня

Ночь на кыргызско-таджикской границе прошла без нарушения договоренностей о прекращении огня, сообщает в воскресенье Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.

"По состоянию на 08:00 (06:00 по бакинскому времени) ночь на кыргызско-таджикской границе в Баткенской и Ошской областях Кыргызстана прошла без каких-либо выстрелов и нарушения договоренностей сторон о прекращении огня", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, несмотря на предпринимаемые меры, обстановка продолжает оставаться напряженной. На госгранице продолжают работу представители сторон, которые проводят соответствующую работу по строгому соблюдению достигнутых договоренностей.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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