В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек

Число погибших на кыргызско-таджикской границе достигло 36 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минздраве Кыргызстана.

"Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области Кыргызстана составляет 36 человек", - сообщил представитель Минздрава.

По оперативным данным, на 10:00 (08:00 по бакинскому времени) в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 12 погибших.

По словам собеседника агентства, количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 129 человек, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.