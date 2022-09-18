Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на среду следующей недели, она должна состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщило издание Politico со ссылкой на информацию из офиса британского премьера.
Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на воскресенье в Лондоне, где Байден примет участие в понедельник в церемонии похорон королевы Елизаветы II.
Причины переноса встречи не называются.
В то же время, как пишет газета, Трасс по-прежнему планирует встретиться в воскресенье в Лондоне с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой, прибывшими на похороны.
В субботу она провела встречи с премьер-министрами Австралии Энтони Альбанезе и Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.
Джаббаров и Амреев обсудили расширение сотрудничества государств-членов ОТГ
Байрамов отметил незаинтересованность Баку в обострении ситуации, заявив Жоли о системном характере провокаций Еревана
Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Баку
Аэрофлот будет летать из Москвы в Баку трижды в день
Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского международного аэропорта
В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 612 млн
Ушел из жизни создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично