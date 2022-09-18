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Дальнее зарубежье 18.09.2022 10:40

Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене после двухлетнего перерыва

В германском Мюнхене пивной фестиваль Октоберфест открылся 17 сентября после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает Associated Press.

До того как проведение Октоберфеста приостановили из-за пандемии коронавируса, мероприятие ежегодно посещали около 6 млн человек.

Издание отмечает, что в этом году цены на пиво выросли примерно на 15% по сравнению с фестивалем 2019 года.

Нынешний Октоберфест станет 187-м по счету и продлится до 3 октября.

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Тэги: МИР, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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