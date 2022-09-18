Три человека погибли в результате столкновения двух частных самолетов в США

Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от Денвера (американский штат Колорадо), в результате чего погибли три человека, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Тела двух человек обнаружили среди обломков двухместного самолета Sonex Xenos, тело еще одного погибшего - в обломках самолета Cessna 172. Самолеты, как сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте в твиттере, столкнулись в районе Лонгмонта, примерно в 50 км к северу от Денвера.

Информация о погибших не разглашается, начато расследование причин и обстоятельств инцидента.