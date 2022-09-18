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Транспорт и связь 18.09.2022 09:57

Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Баку

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 31 октября приступит к выполнению ежедневных рейсов по маршруту Сочи-Баку и обратно, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.

«С 31 октября рейсы из Сочи в Баку, а также в обратном направлении станут ежедневными. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» на самолетах российского производства Superjet 100», - отметили в пресс-службе.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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