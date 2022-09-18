Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 612 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 611 млн 702 тыс. 686, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 525 тыс. 786 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 млн 653 тыс. 526 и 1 млн 53 тыс. 412.

Индия - 44 млн 534 тыс. 188 и 528 тыс. 337.

Франция - 35 млн 76 тыс. 991 и 155 тыс. 712.

Бразилия - 34 млн 568 тыс. 833 и 685 тыс. 203.

Германия - 32 млн 680 тыс. 356 и 148 тыс. 933.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 837.2. США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 222 человека, в Индии 376, Бразилии - 3 тыс. 183, Франции - 2 тыс. 358, Германии - 1 тыс. 775.