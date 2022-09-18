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Внешняя политика 18.09.2022 11:50

Джаббаров и Амреев обсудили расширение сотрудничества государств-членов ОТГ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил в этот уик-энд на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Багдадом Амреевым расширение сотрудничества государств-членов союза. Об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

«В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, расширения связей между государствами-членами в сфере цифровой торговли, услуг, инвестиций, а также другие вопросы», - говорится в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОТГ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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