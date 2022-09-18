На Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба. Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2. Распространено предупреждение о возможности возникновения цунами. Сообщений об ущербе пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».