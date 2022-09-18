На Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба.
Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2.
Распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.
Сообщений об ущербе пока не поступало.
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