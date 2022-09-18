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Дальнее зарубежье 18.09.2022 12:00

На Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба.

Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2.

Распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.

Сообщений об ущербе пока не поступало.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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