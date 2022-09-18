В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 56,7 тыс. случаев, что почти на 1,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончался 101 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлен 56 751 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 76 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 58 тыс. 305 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 тыс. 554. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 101 человек, накануне сообщалось о 107 умерших.

"Выздоровели за сутки 42 198 человек, или на 15,5% меньше в сравнении с 17 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 439 тыс. 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 тыс. 45 умерших и 19 млн 387 тыс. 36 выздоровевших.