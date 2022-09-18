Американский аналитик: визит Пелоси в Армению - политический трюк

Американский аналитик Люк Коффи усомнился в искренности намерений спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в эти выходные посещающей Армению.
Она отправилась в Ереван на фоне недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе. Пелоси заявила, что ее визит «является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному кавказскому региону».
«Если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не посетит также Азербайджан, то ее поездка в Армению будет просто политическим трюком по сбору средств за счет американских налогоплательщиков.
Если бы она искренне беспокоилась о процветании и мире на Южном Кавказе, то посетила бы и Баку», - написал Коффи в твиттере.
На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения прекратились вечером 14 сентября.
Р.Керимов
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