Гасанов посетил в госпитале военных, получивших ранения в боестолкновениях на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в воскресенье посетил в главном клиническом госпитале Минобороны страны азербайджанских военнослужащих, получивших ранения в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Гасанов встретился с военнослужащими, получившими ранения при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении и проходящими лечение в главном клиническом госпитале министерства обороны», - говорится в сообщении военного ведомства.

Министру было доложено, что для лечения военнослужащих весь медицинский персонал госпиталя работает с высоким профессионализмом.

Гасанов поинтересовался состоянием здоровьем раненых и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Он дал соответствующие поручения по организации еще более качественного обслуживания раненых военнослужащих.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении 282 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Азербайджана при предотвращении провокации ВС Армении на границе двух стран 12-14 сентября.

В военном ведомстве отметили, что из 282 раненых в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 человек - как среднетяжелое, 21 человека - как тяжелое.

В министерстве сообщили, что помимо военных, получили ранения двое гражданских. Согласно военному ведомству, один из них после оказания первой медицинской помощи был выписан домой, состояние второго оценивается как среднетяжелое.

Согласно последним данным Минобороны Азербайджана, при предотвращении провокации ВС Армении на границе двух стран 12-14 сентября погибли 80 азербайджанских военнослужащих. В опубликованном списке указаны имена 14 офицеров, 23 прапорщиков и сержантов, 43 солдат.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов