В Кыргызстане заявили, что обстановка на границе с Таджикистаном спокойная

Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил, сообщает в воскресенье Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.

"На 14:00 обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил", - говорится в сообщении ГКНБ.

По данным пресс-службы, на линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не зафиксировано.

Соответствующие комиссии осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.