Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.09.2022 14:40

Пелоси: Ереван сам должен принимать решение, выходить или оставаться в ОДКБ

США не комментируют членство Армении в ОДКБ и возможность ее выхода из Организации, решения должен принимать Ереван, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Прогресс демократии в Армении с радостью воспринимается во всем демократическом мире. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решения принимает Армения. Мы можем говорить только о нашей готовности содействия", - сказала Пелоси на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о недовольстве официальным Ереваном реакцией ОДКБ на конфликт с Азербайджаном и возможность выхода Армении из организации.

"Мы здесь, чтобы понять, что мы можем сделать, чего от нас ожидают по вопросам безопасности", - сказала она.

Пелоси также сообщила, что обсуждается возможность присоединения Армении к программе "Вызовы тысячелетия".

Со своей стороны член палаты представителей Фрэнк Палоне заявил, что в Вашингтоне понимают, что "Армения является частью системы безопасности с Россией".

"По этой части мы ничего не говорим. Но мы говорим, что обеспокоены вопросами безопасности Армении и желаем по возможности больше содействовать Армении в этом вопросе", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АРМЕНИЯ, ОДКБ


Похожие новости


В Баку расценили заявления Пелоси как серьезный удар по процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении Американский аналитик: визит Пелоси в Армению - политический трюк Блинкен намерен лично заниматься примирением Азербайджана и Армении Байрамов призвал Ереван соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от провокаций Папикян рассказал Калю о ситуации на границе Азербайджана и Армении Блинкен и Пашинян обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az