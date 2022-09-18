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Регион 18.09.2022 15:05

Симонян: вся надежда на США

Армения ожидает от США действенного содействия в вопросе защиты своей территориальной целостности, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мы ждем от США действенного содействия демократии, территориальной целостности и суверенитета Армении по всем возможным направлениям", - сказал Симонян на совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване в воскресенье.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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