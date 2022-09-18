Симонян: вся надежда на США

Армения ожидает от США действенного содействия в вопросе защиты своей территориальной целостности, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. "Мы ждем от США действенного содействия демократии, территориальной целостности и суверенитета Армении по всем возможным направлениям", - сказал Симонян на совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване в воскресенье.

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