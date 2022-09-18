ЕК предложила приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро из фондов ЕС

Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро из фондов ЕС ввиду обеспокоенности ситуацией с обеспечением демократических прав в этой стране и возможностью нецелевого использования средств.

"Сегодня ЕК предложила Совету ЕС меры по защите бюджета, которые призваны способствовать сохранению бюджетных средств и учету финансовых интересов ЕС в условиях несоответствия принципам верховенства права в Венгрии", - говорится в коммюнике, распространенном ЕК в воскресенье.

Ответственный за бюджет член ЕК Йоханнес Хан, комментируя предложение, заявил: "Несмотря на то, что Венгрия объявила о мерах борьбы с бюджетным дефицитом, ЕК предлагает приостановить выделение средств Венгрии из фондов сплочения на сумму примерно 7,5 млрд евро". Эти средства призваны помочь ряду стран ЕС подтянуть их экономики и инфраструктуру до стандартов союза.

Теперь предложение ЕК предстоит одобрить "квалифицированному большинству" (как минимум 55%) стран ЕС.