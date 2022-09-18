В Баку расценили заявления Пелоси как серьезный удар по процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении

В МИД Азербайджана в воскресенье выразили глубокое тем, с каким заявлением выступила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Армению в этот уик-энд, подчеркнув неприемлемость подобных обвинений.

«Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября 2022 года, которое искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что «инцидент, произошедший на условной границе, делимитация которой еще не проведена, в ночь с 12 на 13 сентября текущего года, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана».

«Вооруженные чилы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время режим прекращения огня соблюдается, удалось не допустить обострения ситуации. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Там отметили, что в целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, что «ясно показывает присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса». «Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США», - заявили во внешнеполитическом ведомстве, указав на недопустимость переноса через Армению в регион Южного Кавказа внутриполитических интриг и лоббирования интересов.

В министерстве отметили, что «Пелоси, которая говорит о справедливости, до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток в отношении сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения».

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что сказанное Пелоси в Армении следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. «Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - заявили в МИД.

«Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности», - добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов