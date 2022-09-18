Путин призвал Жапарова и Рахмона не допустить эскалации конфликта

Обстановка на кыргызско-таджикской границе обсуждена в ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в воскресенье в пресс-службе президента РФ.

"Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в кыргызско-таджикском приграничье", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.

Пресс-служба кыргызского лидера сообщила, что президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудили по телефону ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

"Жапаров информировал Путина о текущем положении дел, количестве погибших и пострадавших с киргизской стороны, разрушении в результате столкновений объектов гражданской и социальной инфраструктуры приграничных сел Баткенской области республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с обеих сторон подчеркнута важность скорейшего урегулирования кризисной ситуации между Кыргызстаном и Таджикистаном исключительно мирным дипломатическим путем.

В свою очередь пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин в продолжение своего регулярного диалога обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнёрства.

"В центре внимания сторон были вопросы развития ситуации в Центральной Азии в контексте создавшейся обстановки в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана. Были также рассмотрены другие аспекты обеспечения региональной безопасности, в том числе афганская проблематика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили график и повестку дня предстоящих мероприятий двустороннего и многостороннего характера.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.