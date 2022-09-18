В Азербайджане суточная смертность от COVID-19 снизилась на треть, заболеваемость - на 15,9%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 180 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 518, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 214 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 15,9%.

За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 (накануне - три человека). Таким образом, суточная смертность снизилась на треть.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 886 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 807 тыс. 967 человек (+ 269 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 665 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 718 тестов на коронавирус против 3 тыс. 311 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 215 тыс. 763 теста на COVID-19.

Р.Керимов