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ТЭК 18.09.2022 18:22

Баку и Исламабад обсудили поставки СПГ в Пакистан

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов и министр по вопросам нефти Пакистана Мусадик Масуд Малик рассмотрели на встрече в Баку перспективы развития азербайджано-пакистанского сотрудничества в энергетике. Об этом сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

В ходе встречи были «рассмотрены перспективы развития азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере энергетики», говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что стороны обсудили вопросы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, создания и модернизации инфраструктуры трубопроводного транспорта в стране, регазификации сжиженного газа, сотрудничества в сфере нефтепереработки и розничной продажи нефтепродуктов.

Пакистанский министр был проинформирован о потенциале зеленой энергетики Азербайджана, проектах, реализуемых с привлечением иностранных инвестиций в целях реализации этого потенциала, в частности, проделанной работе по созданию зоны «зеленой энергии» в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА


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