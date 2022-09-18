Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 18.09.2022 19:13

Азербайджан и Пакистан продолжают работу над преференциальным торговым соглашением

Баку и Исламабад работают над преференциальным торговым соглашением. Об этом было заявлено на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Ровнага Абдуллаева и министра по вопросам нефти Пакистана Мусадика Масуда Малика, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что «торговля является одним из основных направлений партнерства с Пакистаном, и продолжается работа по подписанию преференциального торгового соглашения, которое внесет особый вклад в эту сферу».

В ведомстве сообщили, что стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетической, транзитно-логистической и промышленной сферах, реализацию совместных проектов, участие пакистанских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку и Исламабад обсудили поставки СПГ в Пакистан SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры Шариф поддержал действия Азербайджана в ответ на провокацию Армении на границе Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере $2 млн для ликвидации последствий наводнений Алиев выразил соболезнования Алви в связи с гибелью людей в результате наводнений в Пакистане Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве Азербайджана и Пакистана в области труда, занятости и социальной защиты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az