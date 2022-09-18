Азербайджан и Пакистан продолжают работу над преференциальным торговым соглашением

Баку и Исламабад работают над преференциальным торговым соглашением. Об этом было заявлено на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Ровнага Абдуллаева и министра по вопросам нефти Пакистана Мусадика Масуда Малика, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что «торговля является одним из основных направлений партнерства с Пакистаном, и продолжается работа по подписанию преференциального торгового соглашения, которое внесет особый вклад в эту сферу».

В ведомстве сообщили, что стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетической, транзитно-логистической и промышленной сферах, реализацию совместных проектов, участие пакистанских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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