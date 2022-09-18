Азербайджан и Пакистан продолжают работу над преференциальным торговым соглашением

Баку и Исламабад работают над преференциальным торговым соглашением. Об этом было заявлено на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Ровнага Абдуллаева и министра по вопросам нефти Пакистана Мусадика Масуда Малика, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.
В ходе встречи было отмечено, что «торговля является одним из основных направлений партнерства с Пакистаном, и продолжается работа по подписанию преференциального торгового соглашения, которое внесет особый вклад в эту сферу».
В ведомстве сообщили, что стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетической, транзитно-логистической и промышленной сферах, реализацию совместных проектов, участие пакистанских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Отдел новостей
Гафарова прибыла в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II
В Баку потребовали принять решительные меры по защите диппредставительств Азербайджана за рубежом и наказать виновных
Представители армянской диаспоры Франции атаковали посольство Азербайджана в Париже
В Азербайджане суточная смертность от COVID-19 снизилась на треть, заболеваемость - на 15,9%
В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ
Путин призвал Жапарова и Рахмона не допустить эскалации конфликта
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Благотворительная акция для школьников от AccessBank
«Nar» посетил школы Агдама и Физули
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично