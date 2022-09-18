В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

Акция с требованием выхода из ОДКБ проходит в воскресенье в центре Еревана. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция проводится у центра искусств "Гафесчян", где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек. В демонстрации участвуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.

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