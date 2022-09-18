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Регион 18.09.2022 19:22

В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

Акция с требованием выхода из ОДКБ проходит в воскресенье в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция проводится у центра искусств "Гафесчян", где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек.

В демонстрации участвуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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