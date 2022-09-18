В Баку потребовали принять решительные меры по защите диппредставительств Азербайджана за рубежом и наказать виновных

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в воскресенье выразило серьезное беспокойство нападениями представителей армянских общин на здания азербайджанских дипломатических представительств за рубежом, потребовало принять решительные меры по защите азербайджанских диппредставительств и наказать виновных.
«Вызывают серьезное беспокойство нападения на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах, совершенные в последние дни армянскими общинами этих стран», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что «эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на нанесение увечий дипломатам и повреждение их имущества, поэтому характеризуются как деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность».
В Баку осудили подобные действия радикалов и потребовали принять решительные меры.
«Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах. Азербайджанская сторона требует, чтобы акты вандализма, совершенные радикальными армянскими силами, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств, а действиям лиц, совершивших эти преступления, дана правовая оценка», - заявили в МИД Азербайджана.
В министерстве напомнили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.
Ранее посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев сообщил о нападении в воскресенье агрессивно настроенных представители армянской диаспоры во Франции на посольствоАзербайджана в Париже.
Р.Керимов
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