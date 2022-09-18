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Внешняя политика 18.09.2022 21:33

Гафарова прибыла в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II

Спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова примет участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, с этой целью она в воскресенье прибыла в Великобританию, сообщили в азербайджанском парламенте.

«Гафарова 18 сентября прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в воскресенье cпикер парламента примет участие в официальном приеме от имени нового короля Великобритании Карла III, а в понедельник - в церемонии прощания с королевой и оставит запись в книге соболезнований.

Государственная церемония похорон Елизаветы II состоится 19 сентября в Лондоне.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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