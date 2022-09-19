Блинкен призвал Алиева возобновить переговоры с Арменией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого поприветствовал прекращение огня и призвал главу азербайджанского государства возобновить переговоры с Арменией.

«Сегодня я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать недавнее прекращение огня и призвать к разведению вооруженных сил и возвращению к мирным переговорам (с Арменией - ИФ-Аз)», - написал он в твиттере.

Р.Керимов