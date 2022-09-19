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Внешняя политика 19.09.2022 00:41

Алиев обсудил с Блинкеном процессы на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора была отмечена важность продолжения усилий по укреплению режима прекращения огня, обеспечению прочного мира и безопасности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая переговоры над мирным договором (с Арменией - ИФ-Аз), открытию транспортных коридоров», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ


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