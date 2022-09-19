В Душанбе сообщили о гибели более 30 человек в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном, назвав действия Бишкека вооруженной агрессией

Министерство иностранных дел Таджикистана впервые с начала вооруженного конфликта 14 сентября на границе с Кыргызстаном опубликовало сообщение с подробным изложением хронологии событий, в ходе которых погибли более 30 таджикских граждан.

В сообщении, опубликованном МИД Таджикистана в соцсети, утверждается, что конфликт был спровоцирован пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, которые при поддержке других формирований Вооружённых сил КР 14 сентября в 07:15 "без каких-либо причин, совершили акт вооружённой агрессии в отношении Таджикистана". По данным МИД, в результате враждебных действий, в том числе обстрела позиций поста Кех Пограничных войск ГКНБ РТ с применением миномётов, пулемётов и другого стрелкового оружия, погибли двое таджикских военнослужащих.

Сообщается, что одновременно с провокационными действиями, кыргызской стороной осуществлена переброска дополнительных сил и тяжёлой техники к приграничным районам.

МИД Таджикистана сообщает, что в этот же день, примерно в 14:10, после объявления режима о прекращении огня кыргызские военнослужащие с использованием оружия атаковали населённые пункты Лангар и Сари Бозор. По данным МИД, при обстреле здания средней школе №47 джамоата Чоркух пострадали учащиеся и преподаватели данного учебного заведения.

МИД РТ отмечает, что несмотря на договорённость о деэскалации обстановки и отводе дополнительных сил, 16 сентября в 04:50 кыргызскими военнослужащими начат обстрел погранзаставы "Душанбе" с применением тяжелого вооружения. Военнослужащие КР совершили вооружённое нападение на населённые пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кулканд города Исфары, Хистеварз и Овчи-Калъача Бободжон Гафуровского района с применением боевой техники. В частности, жилые районы села Чоркишлок города Исфара подверглись массированному обстрелу из БМП и БТР.

"Примерно в 06:30 того же дня военнослужащие спецподразделений Кыргызской Республики, вторгаясь на территорию села Богдори, джамоата Чилгази, города Исфара сожгли 16 домов местных жителей, занимались там грабежами и мародёрством. Незаконно проникнув в дом пожилой женщины убили ее с особой жестокостью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "целенаправленным атакам военнослужащих КР подверглись объекты гражданской инфраструктуры. Повреждена ЛЭП "Шуроб", атакован мост в селе Чоркишлок, совершены массовые поджоги домов мирных жителей и вспомогательных сооружений в населённых пунктах Богистон и Лакон города Исфара.

"Огнём кыргызских военных в джамоате Чоркух убиты пять членов одной семьи, в том числе 6-летняя девочка, 5-летний мальчик и женщина на восьмом месяце беременности", - сообщает МИД.

В сообщении также говорится, что с 07:30 кыргызская сторона открыла огонь по всей линии таджикско-кыргызской границы. Массированные обстрелы тяжёлым вооружением по населённым пунктам зафиксированы в селе Маданият Дж.Расуловского района. На данном направлении ВС КР использовали 20 единиц тяжёлой бронетехники, заранее передислоцированных для вооружённого вторжения на территорию РТ. Обстрелу подверглось здание общеобразовательной школы села Богистон города Исфара. Огнём 8 танков и 2 БТР уничтожены и сожжены 8 домов в селе Богистон города Исфара. Одновременно с этим, дома мирных жителей села Сомониён подверглись массированному обстрелу 10 БРДМ ВС КР, утверждает таджикский МИД.

Кроме того, по сообщении внешнеполитического ведомства РТ, 16 сентября примерно 07:35 в результате миномётного обстрела с кыргызской стороны по населённому пункту джамоата Хистеварз, Б.Гафуровского района погибли две женщины 1948 и 1962 года рождения, а также получили ранения различной степени пятеро членов их семьи, в том числе несовершеннолетние.

МИД отмечает, что несмотря на неоднократные попытки таджикской стороны добиться прекращения огня и возобновления мирных переговоров кыргызская сторона продолжала обстрел населённых пунктов города Исфара, а также территории Бободжон Гафуровского и Джаббар Расуловского районов.

"16 сентября примерно 19:10 после объявления перемирия кыргызские военнослужащие вновь открыли огонь по средней школе N225 джамоата Чоркух города Исфара, в результате чего данному учебному заведению был нанесён значительный материальный ущерб. Также в ходе обстрела с кыргызской стороны полностью сожжено здание средней школы №64 указанного джамоата", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что кыргызские военнослужащие обстреляли из бронетехники автомашину скорой помощи в селе Чоркишлок джамоата Зумрад, города Исфары, которая перевозила раненых мирных жителей. В результате этой атаки погибли пятеро членов одной семьи, в том числе два ребёнка, фельдшер скорой помощи и водитель.

"Помимо тяжелой бронетехники, после подписания протокола №41 от 16 сентября года об объявлении прекращения огня от 16:00 того же дня между руководителями двух комиссий - Ятимовым С.С. и Ташиевым К.К., кыргызская сторона во время нападения использовала боевые вертолёты и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударами БПЛА с кыргызской стороны по зданию школы №8 джамоата Овчи-Калъача района Б.Гафуров погибли шесть мирных жителей и атакой БПЛА по мечети в том же джамоате убиты 12 и ранены более 20 мирных жителей, в том числе семилетний ребёнок.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.