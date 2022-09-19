В Бишкеке назвали вооруженной агрессией действия Душанбе на границе

МИД Кыргызстана заявил, что расценивает события на границе как заранее спланированный вооруженный акт агрессии со стороны Таджикистана в отношении республики.

"МИД Кыргызстана считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Таджикистана в отношении нашего государства", - говорится в заявлении МИД, распространенном в воскресенье.

В кыргызском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в результате "бесчеловечных действий" таджикской стороны, по состоянию на 18 сентября, погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызстана. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тыс. человек. Нанесен колоссальный материальный ущерб.

"Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Таджикистана не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызстана. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства", - следует из заявления.

В МИД Кыргызстана считают, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении "акта вооруженной агрессии в отношении Таджикистана" являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызстан, таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий кыргызской стороны.

"Таджикистаном грубейшим образом нарушены основополагающие международные принципы, такие как территориальная целостность, нерушимость государственных границ, разрешение международных споров мирным путем, неприменение силы и угрозы силой, а также уважения прав и свобод человека, закрепленные в Уставе ООН и в других международных документах", - отметили в кыргызском ведомстве.

МИД отмечает, что Кыргызстан действовал исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории в отличие от таджикской стороны, которая посягнула на территориальную целостность и суверенитет соседней республики, что в очередной раз подтверждает "наличие территориальных претензий Таджикистана".

Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызстана и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье и заявляет "решительный протест" противоправным и деструктивным действиям Таджикистана, который нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковал пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы.

По данным кыргызской стороны, несмотря на неоднократные договоренности о прекращении огня, таджикская сторона продолжала свои провокационные обстрелы и осуществила захват отдельных населенных пунктов в Баткенской области Кыргызстана.

"Противоправные действия таджикской стороны являются агрессивной и дестабилизирующей акцией, идущей вразрез с двусторонними и многосторонними договорённостями, духом добрососедства и взаимной поддержки между народами наших стран", - заявили в МИД.

"Крайнюю озабоченность вызывает активное участие с таджикской стороны нерегулярных военизированных формирований. Действия таджикской стороны могут привести к развязыванию масштабного межгосударственного конфликта, а также к дестабилизации ситуации в Центральной Азии в целом ", - подчеркнули в МИД.

МИД Кыргызстана также подтвердил неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров.

Ранее в воскресенье МИД Таджикистана назвал действия Кыргызстана вооруженной агрессией.

Министерство иностранных дел Таджикистана впервые с начала вооруженного конфликта 14 сентября на границе с Кыргызстаном опубликовало сообщение с подробным изложением хронологии событий, в ходе которых погибли более 30 таджикских граждан.

В сообщении, опубликованном МИД Таджикистана в соцсети, утверждается, что конфликт был спровоцирован пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, которые при поддержке других формирований Вооружённых сил КР 14 сентября в 07:15 "без каких-либо причин, совершили акт вооружённой агрессии в отношении Таджикистана".

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.