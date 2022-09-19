В Кыргызстане сообщили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном до 59 человек

Число погибших в Баткенской области Кыргызстана в результате вооруженного конфликта с Таджикистаном достигло 59 человек, сообщает в воскресенье Минздрав Кыргызстана.

"По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 13 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта составляет 59 человек", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, на 22:00 в организации здравоохранения поступило 144 пострадавших, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.

Большинство пострадавших переведены в организации здравоохранения Бишкека и Оша (102 человека), остальные получают стационарное лечение в организациях здравоохранения Баткенской области.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Таджикская сторона сообщала о более чем 30 погибших. В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября в Кыргызстане объявлено днем национального траура.