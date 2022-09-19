Основанное Макроном политическое движение преобразовано в классическую партию

Активисты "макронистского" движения "Возрождение" (до 5 мая 2022 года - "Вперед, Республика!", LREM) утвердили устав, который призван преобразовать его в классическую политическую партию, сообщил в воскресенье канал Franceinfo.
"Движение "Вперед!", позже переименованное во "Вперед, Республика!", на съезде 17 сентября 2022 года стало (классической партией) "Возрождение". Активисты утвердили предложенную лидером "макронистов" в Европейском парламенте Стефаном Сежурне новую организацию под названием "Возрождение" (устав приняли большинством в 87% голосов, за свод ценностей проголосовали 96%, и за порядок управления - 83%)", - передает Franceinfo.
Согласно новым организационным правилам, члены "Возрождения" должны будут платить регулярные взносы и не смогут вступать в другие политические объединения.
Franceinfo приводит мнения нескольких участников партийного съезда, не называя имен большинства из них: "У старого мира были свои преимущества", "мы извлекаем уроки из того, что не очень получилось в последние годы", "это не будет революцией, просто следующим этапом", "не надо заблуждаться: с того момента, как мы выиграли президентские выборы, мы институализировались и стали правительственной политической партией".
По оценке канала, эта партия будет "очень далека от первоначальной идеи" ее инициатора президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Трансформация произошла почти шесть лет спустя после 6 апреля 2016 года. Эта дата ничего не говорит большинству французов, но хорошо известна каждому члену организации. В тот день Макрон - тогда министр экономики - объявил в его родном городе Амьене о создании движения "Вперед!" (в дальнейшем "Вперед, Республика!", - напоминает Franceinfo.
Это, поясняет СМИ, должно было стать "новым политическим движением", открытым для всех и не принадлежащим ни левому, ни правому политическим лагерям. Смысл инициативы был в том, чтобы "перевернуть страницу старых политических партий", несущих ответственность за вырождение общественных дебатов, и проведение "новой политики".
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