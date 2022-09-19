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Дальнее зарубежье 19.09.2022 03:00

Франция выделит космической отрасли более 9 млрд евро

Французский премьер-министр Элизабет Борн заявила о планах Франции инвестировать более 9 млрд евро в космический сектор.

"В целом Франция готовится инвестировать в космический сектор более 9 млрд евро в три ближайшие года для научных исследований и нашей космической промышленности", - заявила глава французского правительства в воскресенье на открытии Международного астронавтического конгресса в Париже.

Она подчеркнула, что эти важные инвестиции предназначены для реализации космической стратегии страны, определенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в феврале нынешнего года.

"Главная стратегия - это сохранить совместно с Европой наш независимый доступ в космос", - сказала Борн. Для этого, по ее словам, которые приводит газета Le Figaro, необходимы "мощные ресурсы и передовые исследования".

Она также указала на цель Европейского космического агентства подготовить к запуску свою новую ракету-носитель "Ариан 6".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОСМОС


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