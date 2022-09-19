Погранслужба Киргизии, несмотря на то, что ночь прошла без происшествий, заявляет о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном

Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, сообщает в понедельник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
"По состоянию на 08:00 обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной", - сообщили в Погранслужбе.
Ночь прошла спокойно, без происшествий. Нарушений договоренностей о прекращении огня не зафиксировано.
Подразделения Пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.
Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.
По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, пострадали 144 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.
В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.
19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура.
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