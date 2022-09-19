Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с понедельника въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности", - говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.

Премьеры отметили, что поездки в Европейский союз - это "привилегия, которая не относится к числу прав человека". "Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе", - говорится в заявлении.

Ограничение не распространяется на всех россиян. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

До понедельника граждане России могли посещать Европу по суше только через страны Балтии и Финляндию, а с понедельника смогут только через Финляндию, которая отказалась поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу.