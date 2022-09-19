Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с понедельника въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.
"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности", - говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.
Премьеры отметили, что поездки в Европейский союз - это "привилегия, которая не относится к числу прав человека". "Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе", - говорится в заявлении.
Ограничение не распространяется на всех россиян. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
До понедельника граждане России могли посещать Европу по суше только через страны Балтии и Финляндию, а с понедельника смогут только через Финляндию, которая отказалась поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу.
Азеришыг направит свыше 3 млн манатов на прокладку части кабельной линии, проходящей через Лачинский коридор
Алиев обсудил с Блинкеном процессы на Южном Кавказе
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-августе увеличились на 12%
Резиденты Азербайджана в I полугодии в экономику ОАЭ вложили свыше $132 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило к 611,9 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточная смертность от COVID-19 снизилась на треть, заболеваемость - на 15,9%
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования
ВТБ (Азербайджан) поддержал будущих первоклассников из малоимущих семей
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично