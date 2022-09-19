Число случаев COVID-19 в мире превысило к 611,9 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 611 млн 966 тыс. 111, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 526 тыс. 444 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 млн 658 тыс. 236и 1 млн 53 тыс. 419.

Индия - 44 млн 539 тыс. 46 и 528 тыс. 355.

Франция - 35 млн 76 тыс. 991 и 155 тыс. 712.

Бразилия - 34 млн 568 тыс. 833 и 685 тыс. 203.

Германия - 32 млн 680 тыс. 356 и 148 тыс. 933.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 837.9. США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 220 человек, в Индии 375, Бразилии - 3 тыс. 175, Франции - 2 тыс. 358, Германии - 1 тыс. 765.