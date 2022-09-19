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ТЭК 19.09.2022 09:47

SOCAR в январе-августе экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса на $48 млн

Компания SOCAR в январе-августе 2022 года экспортировала 89 тыс. 624,73 т нефтяного кокса, что на 54,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообoили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.

В отчетный период SOCAR экспортировала нефтяного кокса на сумму $23 млн 50,48 тыс. (рост на 52,4% - ИФ). При этом, доля кокса в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,09%.

По данным ГТК, также компания экспортировала 88 тыс. 471,74 т (спад на 25,8% -ИФ) нефтяного битума на $25 млн 297,69 тыс. (рост на 0,4% - ИФ). В общем объеме экспорта из Азербайджана на долю битума в отчетный период пришлось 0,1%.

Таким образом, SOCAR за 8 месяцев экспортировала 178 тыс. 96,47 т нефтяного битума и кокса (спад на 44,3%) на сумму $48 млн 348,17 тыс. (рост на 19,97%).

В 2021 году SOCAR экспортировала 468 тыс. 403,76 т нефтяного битума и кокса на сумму $67 млн 614,21 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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