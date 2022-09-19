Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.09.2022 09:55

Манат укрепился к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 сентября ЦБА установил на уровне 1.6986 маната/1EUR (16 сентября - 1.6989 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 сентября сохранил на уровне 0.0282 маната/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 19 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0931 манат/1TRY.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


Похожие новости


Манат укрепился к евро, подешевел к лире и рублю Манат укрепился к евро и лире, подешевел к рублю Манат подешевел к евро и лире, укрепился к рублю Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире Манат подешевел к евро, укрепился к рублю, стабилен к лире Манат укрепился к евро и лире, стабилен к рублю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az