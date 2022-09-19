Манат укрепился к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 19 сентября ЦБА установил на уровне 1.6986 маната/1EUR (16 сентября - 1.6989 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 сентября сохранил на уровне 0.0282 маната/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 19 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0931 манат/1TRY.
Х.Насирзаде
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