Перевозки пассажиров за 8 месяцев в Азербайджане автобусами выросли на 29%, такси – сократились на 14%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2022 года составил 1 млрд 24 млн 914 тыс. человек, что на 37,7% больше показателя 8 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 2 млн 883,6 тыс. человек (рост на 88,1%), морским транспортом - 14 тыс. человек (рост на 34,6%), воздушным транспортом – 1 млн 433,7 тыс. человек (рост в 2,1 раза).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-августе перевезено 892 млн 217,2 тыс. пассажиров (рост на 25%). При этом автобусами в указанный период перевезено 839 млн 523,5 тыс. пассажиров (рост на 28,8%), такси - 52 млн 693,7 тыс. человек (спад на 14,3%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-августе 2022 года 128 млн 365,5 тыс. человек (рост в 4,5 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Б.Рустамбеков