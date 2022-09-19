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19.09.2022 10:38

ВТБ (Азербайджан) поддержал будущих первоклассников из малоимущих семей

Банк ВТБ (Азербайджан) накануне нового учебного года в республике стал участником акции «Помоги детям собраться в школу». Мероприятие организовано Российским информационно-культурным центром в Баку. Его главной целью является поддержка детей из малоимущих семей.

В рамках акции, прошедшей с 1 по 13 сентября в Баку, Гяндже, Исмайыллы, Габале, Балакяне, Загатале и Астаре, 200 будущих первоклассников преимущественно из малоимущих семей получили портфели с полным набором всех необходимых школьных принадлежностей – тетрадями, альбомами для рисования, дневниками, пеналами, ластиками, карандашами, ручками, линейками и прочими необходимыми принадлежностями.

«Социальная ответственность – ключевой элемент культуры ВТБ, и мы всегда готовы оказывать поддержку проектам, направленным на развитие детей. Рады, что смогли сегодня лично поздравить первоклассников с началом нового учебного года. Желаю всем ученикам высоких достижений в учебе, интересных и ярких дней школьной жизни», - сказал на мероприятии в честь завершения акции член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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